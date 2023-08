Inter, le alternative a Balogun: Taremi e Beto rimangono sullo sfondo, in caso saltasse la prima scelta nerazzurra

Come riportato da SportMediaset, l’Inter starebbe spingendo per l’acquisto di Folarin Balogun dell‘Arsenal, scelta numero uno per l’attacco.

Ma si guardano anche piste alternative, ovvero quelle di Taremi del Porto, scadenza nel 2024 e richiesta del club portoghese di 30 milioni e di Beto, ma l’Udinese chiede 35 milioni.

L’articolo Inter, le alternative a Balogun: Taremi e Beto rimangono sullo sfondo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG