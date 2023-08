Il Cagliari pensa a come sostituire Lapadula dopo l’infortunio. Nel mirino Colombo del Milan che ha detto si ai rossoblù

Continua la ricerca del Cagliari in questo calciomercato estivo. La squadra isolana deve colmare il vuoto lasciato dal centravanti Gianluca Lapadula. Uno dei nomi più caldi del momento è quello di Lorenzo Colombo.

Il giovane classe 2002 di proprietà del Milan vorrebbe partire altrove con un nuovo prestito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso Colombo gradirebbe il trasferimento a titolo temporaneo in Sardegna, al cospetto di mister Claudio Ranieri. Il Milan, d’altro canto, deve ancora decidere quale sarà il futuro dell’attaccante italiano. Tenerlo in rosa o mandarlo in prestito? I prossimi 2-3 giorni potrebbero essere decisivi.

