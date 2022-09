Causio: «Non mi piace come è strutturato il campionato». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista

Franco Causio ha parlato così al Festival Dello Sport del campionato in corso. Le sue dichiarazioni riprese dalla Gazzetta dello Sport.

«Non mi piace come viene strutturato, io preferisco il gioco verticale, non quello orizzontale. Forse sono rimasto a un’altra epoca, che ci posso fare? Sarà un campionato anomalo, diverso da tutti gli altri. Ora ci si ferma per i Mondiali, le squadre hanno cominciato una preparazione, ne faranno un’altra, poi un’altra ancora. Così è davvero difficile fare pronostici».

