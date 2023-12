Alberto Cavasin, ex allenatore, ha parlato dell’infortunio di Nico Gonzalez che per la Fiorentina è un’assenza pesante

PAROLE – «La squadra sicuramente perderà moltissimo. Non penso che ci sia un giocatore, a parte Lautaro dell’Inter, che abbia portato così tanto come contributo alla propria squadra. In fase conclusiva il suo apporto è stato determinante e fondamentale».

L’articolo Cavasin: «Nico Gonzalez assenza pesante, è secondo solo a Lautaro…» proviene da Inter News 24.

