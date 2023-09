Non ha dubbi Niccolò Ceccarini, Lautaro e Barella sono sempre più decisivi nell’Inter, ma attenzione al possibile interesse delle Big europee

Sorprende, convince e soprattutto vince l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno iniziato nel miglior modo possibile la propria stagione e non sembrano intenzionati a togliere il piede dall’acceleratore. Ai margini della vittoria nel derby però, nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha voluto avvisare i meneghini circa il possibile interessamento delle Big europee per Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

PRIORITÀ RINNOVI – «La priorità a livello temporale è il rinnovo di Dimarco ma è chiaro che poi ci sarà modo di pianificare anche i colloqui per due giocatori determinanti come Barella e Lautaro Martinez».

L’EUROPA CHIAMA BARELLA E LAUTARO – «Entrambi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. L’Inter mantiene un margine di sicurezza importante ma è evidente che poi dovrà trovare il modo di blindare i suoi gioielli, che inevitabilmente hanno molto mercato».

