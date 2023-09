Henrikh Mkhitaryan è sempre più leader dell’Inter, porta la sua firma la vittoria nel derby dei nerazzurri, che ora spingono per il rinnovo

Una cosa è certa: gran parte della vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan di ieri sera passa dai piedi di Henrikh Mkhitaryan. La stella armena ha segnato ben due dei cinque gol rifilati dai nerazzurri ai rivali del Milan, coadiuvando poi con classe e maestria le manovre offensive della compagine sistemata in campo dal tecnico Simone Inzaghi.

Come riportato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il classe ‘89 rappresenta una risorsa preziosa per i meneghini e, almeno per il momento, non sembra voler abdicare dal trono della titolarità in favore del giovane Frattesi. Ora la dirigenza capitanata da Steven Zhang è pronta a convocare in sede l’entourage del giocatore (in scadenza a fine stagione) ed intavolare così i primi discorsi circa la possibilità di rinnovo contrattuale.

L’articolo Inter, Mkhitaryan sempre più leader: si spinge per il rinnovo proviene da Inter News 24.

