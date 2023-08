Il giornalista Niccolò Ceccarini si è espresso così sul calciomercato dell’Inter

Intervenuto nel suo editoriale per TMW, Ceccarini si è così espresso sulle possibili altre mosse dell’Inter:

LE PAROLE – «Dopo aver abbandonato la pista Lukaku e svanita l’opzione Scamacca, allo stato attuale Marotta e Ausilio stanno lavorando su due ipotesi. La prima è Balogun, di proprietà dell’Arsenal, reduce da una grande stagione in Ligue 1 con il Reims per il quale a inizio settimana ci sarà un incontro. La valutazione è sui 25 milioni di euro. La seconda riguarda Beto dell’Udinese. Da non escludere anche Morata. Balogun rimane però il grande favorito».

L’articolo Ceccarini: «Ecco quali attaccanti sta seguendo l’Inter» proviene da Inter News 24.

