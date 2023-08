L’Inter è pronta a ritornare sul mercato per cercare di potenziare l’attacco nerazzurro. Ecco la situazione attuale

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha pronta due colpi in canna per potenziare il suo reparto offensivo: in particolar modo Balogun e Beto.

Situazione interessante, ma al tempo stesso bloccata da un giocatore: ceduto Correa verrà ampliato il mercato nerazzurro.

L'articolo Inter, si attendono due attaccanti sul mercato. Ecco chi proviene da Inter News 24.

