Niccolò Ceccarini parla dei rinnovi sul tavolo dell’Inter, e della trattativa per il portiere Bento: gli aggiornamenti

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini si concentra sui rinnovi dell’Inter, rivelandone i tempi.

LE PAROLE- «Anche l’Inter è operativa. Tra gli argomenti sul piatto della bilancia c’è anche quello del portiere. E il profilo giusto è quello di Bento. Il lavoro portato avanti finora procede. In estate l’affare non è decollato anche per la resistenza dell’Athletico Paranaense. In vista della prossima stagione però le cose potrebbero cambiare.

Servono almeno 10 milioni di euro ma il portiere ha già detto si all’Inter. È questo ovviamente facilita la situazione. I prossimi mesi saranno importanti per provare a raggiungere un accordo. Per il rinnovo di Mkhitaryan la fumata bianca è in arrivo e non è escluso che già nei prossimi giorni possa esserci la firma. L’Inter poi continua a lavorare per l’intesa con Dumfries. Qui i tempi invece sono più lunghi»

L'articolo Ceccarini fa il punto dei rinnovi in casa Inter: «Dumfries? Ci vuole tempo»

