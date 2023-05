L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse di mercato dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

Niccolò Ceccarini su TMW ha parlato del mercato dell’Inter specialmente per la porta e per l’attacco. “Ora tutta l’attenzione è per Istanbul ma il mercato non è certo secondario. La stagione di Onana è stata di alto livello e questo ha riacceso un forte interesse su di lui. Il Chelsea è la società che più di ogni altra si sta muovendo. La valutazione è di 40-45 milioni di euro”.

Mateo Retegui

“Kepa non può essere un’eventuale contropartita perché ha un ingaggio elevatissimo (intorno ai 9 milioni di euro). Se la società inglese riuscirà a soddisfare le richieste dell’Inter, Marotta e Ausilio hanno già in testa l’alternativa. Il nome giusto è infatti quello di Vicario. Per acquistarlo dall’Empoli servono 20 milioni. Per l’attacco l’Inter vuole confermare Lukaku (solo a certe condizioni) e pensa a Retegui ma attenzione anche ad Okafor del Salisburgo. L’attaccante svizzero ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 anche se le richieste sono molto alte“.

