Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulle strategie del Milan per quanto riguarda l’attacco del futuro

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato così delle strategie di mercato del Milan:

«Sono sempre molto attivi anche Maldini e Massara. Il Milan lavora con programmazione ed è attento su tutti i fronti per cercare di rafforzare la squadra. Il club rossonero pensa anche a quello che potrebbe essere l’attacco del futuro e ha già visionato alcuni profili. Un giocatore che piaceva era Sesko del Salisburgo, che però è già stato acquistato dal Lipsia per la prossima stagione. I riflettori ultimamente si sono accesi anche su Rasmus Hojlund, ultimo acquisto dell’Atalanta, che ha subito avuto un impatto importante in serie A. Ma non è finita qui. Sono monitorati anche Mohamed Kudus dell’Ajax e Armando Broja del Chelsea, classe 2001 rientrato alla base in questa stagione. dopo due anni di prestito, il primo con il Vitesse, l’altro con il Southampton».

