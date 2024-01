Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato del Manchester City in una sua intervista rilasciata al quotidiano The Telegraph

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato del Manchester City – avversario dell’Inter nella finale di Champions League lo scorso maggio – al The Telegraph.

MANCHESTER CITY – «Sapevamo di avere ragione che avesse violato il fair play finanziario, eravamo nel giusto. Non avremmo deciso in quel senso se non avessimo pensato di avere ragione. Ho fatto l’avvocato per 25 anni, e so che a volte vinci una causa che sei sicuro di perdere, e a volte si perde una causa quando si è sicuro di vincere. In una democrazia seria bisogna semplicemente rispettare la decisione del tribunale. Non voglio parlare del caso in Inghilterra. Ma confido che la decisione del nostro organismo indipendente sia stata corretta».

