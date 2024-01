Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è entrato nella storia del club nerazzurro dopo la Supercoppa vinta in Arabia Saudita

Simone Inzaghi è entrato nella storia dell’Inter dopo l’ennesimo successo in Supercoppa Italiana. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico piacentino ha raggiunto Josè Mourinho per numero di titoli vinti in nerazzurro.

L’ex allenatore della Lazio è inoltre ufficialmente salito sul podio dei tecnici interisti più vincenti di sempre, visto che lo precedono solo Helenio Herrera e Roberto Mancini.

