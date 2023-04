Ceferin resta presidente UEFA fino al 2027, ufficiale: era l’unico candidato in corsa per il ruolo ed è stato confermato per acclamazione

Ceferin continuerà a guidare l‘UEFA fino al 2027. Il presidente sloveno è stato rieletto come guida dell’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche per altri 4 anni. L’ufficialità è arrivata oggi.

Ceferin, che nei giorni scorsi era tornato a parlare della Juve riguardo i casi giudiziari e la Superlega, era l’unico candidato in corsa per il ruolo ed è stato quindi confermato per acclamazione.

