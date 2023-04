Cellino: «Il ministro Pisano chiamò Moggi, Berlusconi sbiancò». Nuovi dettagli dell’intervista a Report su Calciopoli

Emergono nuovi dettagli dell’intervista rilasciata da Cellino a Report riguardo Calciopoli (ai tempi presidente del Cagliari). Questo il retroscena sul caso per cui la Juve finì in Serie B nel 2006.

BERLUSCONI E GLI ARBITRI – «Mi chiama Berlusconi e mi chiede di candidarmi (per la presidenza della Regione Sardegna, ndr). Io gli dissi che un presidente di calcio non deve fare il politico. Riprende il campionato, subito 3-4 arbitraggi contro devastanti. Perdemmo 3 partite di seguito in modo vergognoso».

PISANO E MOGGI – «Vado a Roma a casa di Berlusconi per parlare, presente anche il ministro Pisano. Ribadì che mi dovevo candidare… Io gli dissi che però gli arbitri mi stavano massacrando. Berlusconi guardò Pisano e disse: Ministro, chiami Carraro per dirgli che gli arbitri devono essere giusti nei confronti del Cagliari. E Franco Pisano rispose “Chiamo Moggi, che è meglio”. Berlusconi diventò bianco».

