Le rivelazioni del presidente del Brescia Massimo Cellino per quanto concerne Calciopoli tra aneddoti con Luciano Moggi

Tramite Report, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha voluto rivelare qualche episodio avvenuto in ottica Calciopoli: su tutti citando Berlusconi e Moggi.

LE PAROLE – «Subimmo 3-4 arbitraggi contro devastanti, perdendo tre partite in modo vergognoso. Per cui, vado a Roma a parlare a casa di Berlusconi, con il ministro Pisano che era presente. Gli raccontai che gli arbitri mi stavano massacrando. Berlusconi disse a Pisano di chiamare Carraro per arbitraggi più giusti nei confronti del Cagliari e Pisano gli rispose ‘chiamo Moggi, è meglio’. Berlusconi sbiancò».

L’articolo Cellino su Calciopoli: «Una volta subimmo torti arbitrali, e Berlusconi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG