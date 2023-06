Rafa Benitez torna in pista: è il nuovo allenatore del Celta Vigo nel campionato de La Liga. Ecco il comunicato del club spagnolo

COMUNICATO – La stagione del Centenario, un evento indimenticabile e irripetibile per il Celticismo, suggerisce che avrà un formidabile leader dalla panchina: il Real Club Celta ha raggiunto un accordo di principio con Rafa Benítez in modo che l’allenatore del Madrid possa guidare la squadra olivastra quest’anno così speciale e altre 2 campagne. Rafa Benítez è uno degli allenatori di maggior successo nella storia del nostro paese e ha guidato squadre di livello mondiale nei principali campionati europei: Liverpool FC, Chelsea FC, Real Madrid CF, Inter, Napoli, Newcastle United FC, Valencia CF, Everton FC e Dalian Pro FC, Valladolid, Osasuna, Tenerife ed Estremadura. L’allenatore del Madrid ha una vasta esperienza in panchina con una carriera difficile da eguagliare. Rafa Benítez accumula un totale di 1099 partite ai massimi livelli e nelle quali ha ottenuto 549 vittorie. Entrambe le parti confidano che la firma avverrà il prossimo luglio, in concomitanza con l’inizio della preseason della squadra azzurra.

