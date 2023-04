Il Milan si muove in vista della sessione di calciomercato esitivo. In tale senso così potrebbe camabiare il centrocampo rossonero

unici sicuri della conferma sono Tonali e Bennacer. Per in resto tra Pobega, Vranckx e Bakayoko il futuro è un’incognita. Il primo è di proprietà rossonera e si poterebbe valutare il prestito o la cessione a titolo definitivo. Gli altri due sono in prestito e se per il belga si valuta il riscatto per il francese l’addio è ormai certo.

