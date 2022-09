L’ex ala di Torino e Fiorentina Alessio Cerci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi sul momento della squadra di Italiano

VIOLA – «Vedo bene la Fiorentina, ha cambiato qualche giocatore dall’anno scorso ma l’assetto di gioco è rimasto lo stesso. La rosa è forte e può lottare per un posto in Europa. Un consiglio per Jovic e Cabral? Direi loro di stare sereni, nel momento opportuno il gol arriva, se invece ti intestardisci a cercarlo per forza poi diventa un’ossessione. L’Europa Ci può essere un aspetto mentale ma a volte sottovalutiamo le squadre estere».

L’articolo Cerci: «Fiorentina da Europa. Voglio dare un consiglio a Jovic» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG