Cesari: «Braccio Danilo largo, il rigore non si discute. Ceesay andava ammonito». L’ex arbitro analizza l’episodio di Juve Lecce

L’ex arbitro Graziano Cesari, moviolista di Mediaset, a Pressing ha analizzato l’episodio del rigore concesso al Lecce contro la Juve trasformato da Ceesay.

RIGORE – «Il rigore non si può discutere almeno con questo regolamento, il braccio di Danilo si allarga pericolosamente, si allarga tantissimo nella zona rossa ed inevitabilmente è rigore».

ESULTANZA CEESAY – «Il problema è l’esultanza di Ceesay che si porta il dito alla bocca e si tappa le orecchie ma non viene ammonito e secondo me non è corretto. Quando i giocatori fanno questo tipo di esultanza non va bene, vanno ammonito. Prima veniva data anche la multa, ora non più ma andrebbe rifatto».

The post Cesari: «Braccio Danilo largo, il rigore non si discute. Ceesay andava ammonito» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG