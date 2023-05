Allenamento Juve: lavoro congiunto con la Next Gen dopo la vittoria col Lecce in vista del match con l’Atalanta. ULTIME

La Juve è tornato al lavoro questa mattina alla Continassa per il primo allenamento dopo la vittoria col Lecce in vista del match con l’Atalanta. Questo il report della seduta.

IL REPORT – Seduta di scarico, come sempre, per chi è sceso in campo dal primo minuto contro la formazione salentina, mentre per il resto del gruppo allenamento congiunto con la Juventus Next Gen. Domani, venerdì 5 maggio, antivigilia di Atalanta-Juventus. Allenamento in programma al mattino.

