Milinkovic Savic Juve, la Lazio pensa già al sostituto del forte centrocampista serbo dato ormai come partente. I dettagli

Milinkovic Savic è dato ormai come partente con la Juve in prima linea per provare a fare il colpaccio.

Come scrive Il Messaggero, quindi, la Lazio si è già messa alla ricerca del sostituto del forte centrocampista serbo. Il sogno di Sarri è Zielinski che però vuole rinnovare col Napoli. L’alternativa più credibile è Loftus-Cheek del Chelsea con cui l’allenatore ha già lavorato a Londra.

