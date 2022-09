Cessione Inter, possibile minusvalenza per i nerazzurri: ecco cosa succede. Lo scenario in casa del club meneghino

Come riferisce SportMediaset, l’Inter potrebbe essere ceduta da Zhang con una minusvalenza a causa dei debiti societari.

LE PAROLE-La valutazione complessiva del club è simile a quella del Milan (1,2 miliardi), ma tenendo conto che l’indebitamento finanziario (400 milioni) è parte della valutazione, ma non va in tasca al venditore e che Suning ha investito sinora oltre 660 milioni nella società, non è da escludere che si dovrebbe vendere il club con una minusvalenza.

L’articolo Cessione Inter, possibile minusvalenza: cosa succede. Lo scenario proviene da Calcio News 24.

