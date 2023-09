Cessione Juve, è una possibilità reale questa Solamente in un caso si prenderebbe in considerazione il cambio di proprietà

Negli ultimi giorni sono tornate a circolare con insistenza alcune voci su una possibile cessione della Juve. Exor, dalle sue prestazioni, fa evincere come ciò non sia necessario, a meno che non si presenti un determinato scenario.

Come scrive il Corriere dello Sport, il ragionamento che guiderebbe a una decisione del genere avrebbe a che fare on le prospettive di rendimento futuro del club a fronte della liquidità che assorbe. Ma, ad oggi, non c’è un passaggio di proprietà nei piani.

