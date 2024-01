Cessione Milan, la rivelazione: «Confermati i contatti tra RedBird e…». Le ultimissime sul futuro del club rossonero

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo è intervenuto nel corso di “Tutti Convocati” su Radio 24 per parlare dei contatti di RedBird in Arabia Saudita per il futuro del Milan. Le sue parole.

LE PAROLE – «Dialoghi tra il fondo arabo PIF e RedBird? Non so specificatamente se è PIF direttamente però so che ci sono, e posso confermarlo perché ho raccolto voci, contatti del Milan. In particolare c’è la quota del prestito di Elliott, RedBird vorrebbe trovare dei soci che permettano di ripagare quel debito molto oneroso e che entrino in società. Si sta guardando molto molto intensamente al mondo arabo»

