Cessione Sampdoria, qual è la situazione in casa blucerchiata dallo sceicco all’avvocato ginevrino: le ultime

Il Corriere della Sera fa chiarezza sulla cessione della Sampdoria. Dai 40 milioni di euro che sono stati promessi dallo sceicco Faleh Al-Thani al ruolo chiave dell’avvocato ginevrino Gregoire Mangeat.

IL COMMENTO – «Secondo alcuni avrebbe già dato garanzie per miliardi, secondo altri vorrebbe che la Samp diventasse di sua proprietà addirittura prima del Mondiale in Qatar. L’unica certezza, in questo senso, è che i documenti sono stati presentati. Tutti e bene. È stato aperto un conto escrow (conto di deposito a garanzia) presso la banca Bper in Lussemburgo in cui il gruppo guidato da Al Thani dovrebbe versare 40 milioni di dollari, ma il problema è proprio qui. Nessuno ha visto quei soldi, chiaramente vitali per la chiusura di un’operazione così complessa».

