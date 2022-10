La cessione della Sampdoria si infittisce di altri risvolti importanti, una cordata avrebbe mostrato interesse per entrare in società con Al-Thani

Secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbe la “Console and Partners” una società di consulenze per le aziende in Italia. Incaricato della trattativa sarebbe Edoardo Stanchi. Per portare a termine l’operazione però saranno comunque necessari i capitali dello sceicco Al Thani che resterebbe il socio di maggioranza.

