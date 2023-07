Chalobah non sarà più un giocatore del Chelsea: l’Inter torna alla finestra per il difensore? Disasi intanto sbarca a Londra

Chalobah resta in uscita dal Chelsea, che stanno per chiudere un altro colpo a cifre mostruose: Disasi del Monaco per 45 milioni di euro

A confermarlo è ‘The Athletic‘. L’eventuale arrivo del francese chiuderebbe ancor di più lo spazio a Chalobah, che continua a piacere all’Inter.

L’articolo Chalobah, l’Inter torna alla carica Il Chelsea accoglie un nuovo difensore proviene da Inter News 24.

