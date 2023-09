I nerazzurri sono tornati ad allenarsi oggi ma non sono arrivate grosse indicazioni di formazione; domani ci saranno notizie più attendibili.

Dopo la strepitosa vittoria nel derby contro il Milan di sabato Simone Inzaghi ha annullato l’allenamento inizialmente previsto per ieri concedendo un giorno di meritate vacanze ai suoi. I nerazzurri sono tornati oggi ad Appiano Gentile per preparare l’esordio in Champions League contro la Real Sociedad: la gara si giocherà in Spagna mercoledì alle 21. Sky Sport ritiene che possano essere due i cambi di formazione rispetto al derby anche se nella seduta di oggi non sono emerse prove: la sensazione è che Benjamin Pavard e Davide Frattesi dovrebbero trovare posto dal primo minuto a San Sebastian.

Davide Frattesi

In difesa dovrebbe riposare Darmian mentre non ci sono certezze su chi rifiaterà a centrocampo per far posto all’autore del quinto goal nel derby. Ci si aspetta tanto dal difensore francese che è stato tra l’altro il colpo più caro dell’estate nerazzurra; a lungo andare il titolare come braccetto a destra dovrebbe essere lui, l’ex Bayern nelle intenzioni del club è il sostituto designato di Skriniar. Domenica 24 poi l’Inter andrà ad Empoli ed è lì che ci dovrebbero essere molti più cambi di formazione; Inzaghi dovrà coinvolgere quanti più giocatori possibile perché poi ci sarà anche il turno infrasettimanale. Si attendono risposte anche da chi finora non ha nemmeno messo piede in campo come Sanchez e Klaassen. Tra l’altro la dirigenza dell’Empoli potrebbe cambiare allenatore dopo il 7-0 di ieri sera contro la Roma.

