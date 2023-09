Sullo store ufficiale dell’Inter compare il countdown su quando sarà annunciata la terza maglia dei nerazzurri: i dettagli

La curiosità dei tifosi interisti per vedere la terza maglia dell’Inter sarà presto esaudita. Sullo store ufficiale dei nerazzurri è comparso infatti un countdown che punta a domani mattina come giorno per il lancio ufficiale della maglia.

La nuova divisa da gioco sarà dunque annunciata alla vigilia del match di Champions League contro il Real Sociedad. Da capire anche quando sarà indossata per la prima volta dai nerazzurri.

L’articolo Terza maglia Inter, ecco quando verrà annunciata: il countdown nello store proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG