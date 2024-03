Champions League, crolla la Lazio col Bayern Monaco, il PSG supera la Real Sociedad: i risultati del ritorno degli Ottavi di Finale

Sono appena terminate le prime due gare degli Ottavi di Finale di Champions League. In attesa di vedere all’opera l’Inter, che sfiderà l’Atletico Madrid settimana prossima, c’è la prima italiana eliminata. La Lazio di Maurizio Sarri perde per 3 a 0 contro il Bayern Monaco (all’andata i biancocelesti avevano vinto per 1 a 0).

Il PSG supera l’ostacolo Real Sociedad (i baschi si erano qualificati per primi nel girone dei nerazzurri). I francesi vincono per 2 ad 1, mentre all’andata avevano vinto sempre loro per 2 a 0.

