Oggi pomeriggio con inizio alle 18 si sono tenuti i sorteggi dei gironi della massima competizione europea per club.

L’Inter ha appena saputo chi dovrà affrontare nella prima fase della Champions League. I nerazzurri erano in seconda fascia e quindi non si aspettavano un sorteggio proibitivo; si ricorda che non si possono incontrare squadre della stessa nazione. Il girone si svolgerà da settembre a dicembre; si qualificheranno agli ottavi di finale le prime due classificate. L’Inter è nel girone con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad; ecco l’esito completo del sorteggio.

Champions League

