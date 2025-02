L’Inter ha scoperto il suo avversario in Champions: l’urna ha svelato anche gli eventuali avversari nei turni successivi.

L’Inter si prepara a vivere una nuova fase della Champions League dopo aver concluso la prima parte della competizione al quarto posto. Il cammino europeo riprenderà a marzo, con l’andata degli ottavi in trasferta il 3 o il 4 marzo ed il ritorno a San Siro la settimana successiva. I nerazzurri hanno atteso con grande attenzione il sorteggio, consapevoli di poter incrociare due avversarie insidiose: peculiare la preferenza di De Vrij. Le possibilità erano due: il Feyenoord, capace di eliminare il Milan nel turno precedente, o il PSV Eindhoven, che ha avuto la meglio sulla Juventus. Due squadre che conoscono bene il calcio italiano.

Un sorteggio che cambia gli equilibri

Nyon è stato il teatro di un evento decisivo per il futuro dell’Inter in Europa. Oltre agli ottavi, l’urna ha determinato anche i possibili accoppiamenti per quarti e semifinali, delineando un quadro più chiaro sulle sfide che attendono i nerazzurri. L’attenzione si è concentrata sulle caratteristiche delle due squadre olandesi, entrambe abituate a giocare un calcio offensivo e aggressivo. I tifosi e gli addetti ai lavori hanno discusso a lungo su quale delle due sarebbe stata l’avversaria più abbordabile, tra chi temeva la velocità del PSV e chi vedeva nel Feyenoord una squadra più ostica dal punto di vista tattico.

I prossimi avversari dei nerazzurri

L’Inter giocherà contro il Feyenoord agli ottavi di finale. Non ci saranno altri sorteggi, visto che il tabellone è completo fino alla finale: l’Inter, se dovesse superare gli ottavi, sfiderebbe ai quarti la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Evitato quindi il rischio di trovare il Real Madrid ai quarti: gli spagnoli sono nel lato opposto del tabellone.

Leggi l’articolo completo Champions League: gli avversari dell’Inter agli ottavi ed eventualmente nel prosieguo della competizione, su Notizie Inter.