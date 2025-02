Josep Martinez è un rischio? Ecco come lo giudica in realtà Inzaghi

Nonostante l’investimento importante, le voci su Josep Martinez sono contrastanti. Cosa pensa davvero Inzaghi del portiere spagnolo e del suo futuro all’Inter?

Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha espresso il suo parere sul futuro della porta dell’Inter durante un intervento su Cronache di Spogliatoio. Un argomento che ha suscitato molta curiosità riguarda Josep Martinez: l’ex Genoa è destinato a prendere il posto dell’infortunato Yann Sommer. Ci sono due ipotesi sul rientro dello svizzero: molto dipenderà da alcun i fattori. Il portiere spagnolo, che ha visto poco il campo con la maglia nerazzurra, è stato oggetto di dubbi da parte di molti, in particolare riguardo la sua capacità di adattarsi a una squadra di alto livello. Biasin ha commentato con chiarezza su questo tema, smentendo alcune voci infondate che circolano sul suo conto.

Le aspettative su Josep Martinez per il futuro

Secondo il giornalista, Inzaghi non ha alcun dubbio sulla qualità tecnica di Josep Martinez, che ha impressionato per la sua impostazione con i piedi e per le abilità in fase di costruzione. Nonostante la scarsa esperienza in campo con l’Inter, Biasin ha sottolineato come il club abbia investito notevoli risorse nel portiere spagnolo, indicando che la dirigenza crede fermamente nelle sue capacità. L’Inter aveva la necessità di coprire una posizione scoperta, e la scelta di puntare su Martinez è una dimostrazione della volontà di costruire il futuro partendo proprio da lui.

L’esordio in Serie A con la maglia nerazzurra

Nonostante finora abbia collezionato una singola apparizione, la vera sfida per Josep Martinez sarà quella di dimostrare il proprio valore. Secondo Biasin, la qualità c’è tutta, ma la domanda principale è se riuscirà a mostrare la sua bravura anche in partite di grande responsabilità: si inizia, per coincidenza, proprio contro la sua ex squadra, il Genoa. L’allenatore ha piena fiducia nelle sue capacità e non ha dubbi sulla sua crescita come portiere dell’Inter. Il vero test per lui è alle porte e, tra l’altro, tra poco più di una settimana c’è Napoli-Inter.

