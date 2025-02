Sommer, un recupero lampo o un’assenza lunga? L’Inter trema per il futuro del portiere

Sommer si ferma con una frattura al pollice: il suo recupero potrebbe essere più rapido del previsto, ma non si può escludere un’assenza prolungata.

L’Inter si ritrova a dover affrontare un nuovo ostacolo in un momento chiave della stagione. Dopo aver già dovuto fare i conti con i problemi fisici che hanno colpito diversi giocatori della rosa (ce ne sono due che tuttora creano apprensione), ora la squadra di Inzaghi perde il suo portiere titolare, Sommer. L’infortunio, come racconta la Gazzetta dello Sport, è avvenuto durante l’allenamento, quando un pallone rimbalzato sul palo ha colpito il pollice della sua mano destra, causando una frattura. Un colpo inatteso, soprattutto considerando il fitto calendario che attende i nerazzurri, con impegni cruciali in campionato e Champions League. La situazione preoccupa non solo per l’assenza del portiere svizzero, ma anche per la necessità di affidarsi a una soluzione di emergenza in un momento delicato.

Strategie alternative per rimediare all’assenza

Il club sta valutando possibili alternative per limitare i danni. Il comunicato ufficiale parla di una decisione imminente sulla terapia da seguire, cosa che lascia aperta una piccola possibilità di recupero in tempi ridotti. L’ipotesi di un ritorno anticipato per il match di campionato contro il Napoli sembra improbabile, ma non si esclude del tutto la possibilità che Sommer possa rientrare per uno dei due impegni europei. Molto dipenderà dalla risposta dell’estremo difensore al trattamento e dalla sua capacità di sopportare il dolore. La situazione, però, resta complicata: se le previsioni più negative dovessero essere confermate, l’Inter dovrebbe fare a meno del suo numero uno per circa venti giorni.

Il rischio di un precedente preoccupante

Toccherà, nel frattempo, al tanto discusso, non per colpa sua, Josep Martinez, cosa che riporta alla memoria un episodio poco felice per i tifosi nerazzurri. Nel 2022, in una fase cruciale del campionato, Handanovic fu costretto a fermarsi poco prima di un match decisivo contro il Bologna, lasciando spazio a Radu, che fino a quel momento aveva giocato pochissimo. Il portiere romeno incappò in un errore clamoroso che regalò un gol agli avversari, cosa che risultò importante nella corsa scudetto dell’Inter anche se la squadra comunque non stava vincendo al Dall’Ara. Un ricordo che genera qualche timore, soprattutto considerando che lo spagnolo, finora, ha trovato pochissimo spazio.

Leggi l’articolo completo Sommer, un recupero lampo o un’assenza lunga? L’Inter trema per il futuro del portiere, su Notizie Inter.