Inter, un sorteggio da brividi: rischio incubo o strada spianata?

L’urna deciderà il destino dei nerazzurri: un’avversaria può aprire scenari favorevoli, l’altra potrebbe spingerli in un percorso infernale.

L’attesa per il sorteggio di Champions League continua a tenere in sospeso i nerazzurri, consapevoli che il loro cammino europeo potrebbe prendere direzioni molto diverse a seconda dell’avversario. Due solo sono gli avversari possibili agli ottavi: Psv Eindhoven e Feyenoord. Due squadre olandesi, ma con caratteristiche e prospettive opposte. La prima ha già dimostrato la sua forza eliminando la Juventus con una prestazione di grande maturità, mentre la seconda ha spezzato i sogni del Milan, pur con qualche affanno. In Eredivisie, i ruoli sono chiari: il Psv lotta per il primato con l’Ajax (ha solo 2 punti in meno), mentre il Feyenoord è quarto insieme all’AZ Alkmaar. Per Simone Inzaghi la differenza è netta, perché una strada potrebbe rivelarsi decisamente meno accidentata dell’altra: è quanto fa notare la Gazzetta dello Sport.

Perché un’urna può cambiare la stagione

Se l’Inter dovesse trovarsi di fronte il Feyenoord, le insidie sarebbero contenute. L’addio del bomber Gimenez, ora al Milan, e l’infortunio del capitano Timber hanno indebolito la squadra, già alle prese con una situazione tecnica instabile. L’arrivo in panchina di Robin Van Persie potrebbe portare entusiasmo, ma anche incertezza. Dall’altra parte, il Psv appare più temibile. L’ex nerazzurro Perisic ha aggiunto esperienza a una squadra ricca di talento, guidata dal dinamismo di Noa Lang, un nome che Thiago Motta conosce bene.

Il rischio di un tabellone da incubo

Inoltre, il sorteggio potrebbe riservare un ulteriore ostacolo: nel caso di qualificazione contro il Psv, ai quarti l’Inter si troverebbe probabilmente di fronte il Real Madrid, un avversario che incute timore a chiunque. Per l’Inter, finire nella parte del tabellone con il Feyenoord aprirebbe scenari più gestibili: ai quarti, infatti, i nerazzurri potrebbero trovarsi di fronte avversari con cui hanno un conto in sospeso (Bayern Monaco permettendo). L’Atletico Madrid di Simeone ha eliminato Inzaghi nella scorsa stagione, mentre il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è stato l’unico a battere l’Inter in questa edizione. Il tecnico nerazzurro potrebbe così avere la chance di una rivincita tanto attesa.

