De Vrij ha svelato l’avversario perfetto per l’Inter? Le sue parole creano tanto stupore

Stefan de Vrij si è ritagliato un ruolo da protagonista durante il Torneo Amici dei Bambini, un evento benefico che ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo del calcio. Chiamato sul palco per condividere il suo punto di vista, il difensore dell’Inter ha affrontato diversi temi, tra cui il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Oggi i nerazzurri conosceranno il loro avversario tra Feyenoord e PSV, le due squadre olandesi che hanno eliminato rispettivamente Milan e Juventus dai playoff. I nerazzurri devono sperare in un esito in particolare anche per il prosieguo della competizione.

L’importanza della formazione giovanile

Un altro argomento affrontato è stato il confronto tra i settori giovanili olandesi e quelli italiani. De Vrij ha sottolineato le differenze tra i due modelli, evidenziando come nei Paesi Bassi venga dato grande spazio alla tecnica sin dalle prime fasi della crescita di un calciatore. Questo aspetto si riflette nel numero di giocatori olandesi che riescono ad affermarsi in squadre di alto livello in tutta Europa. Il suo trasferimento in Italia ha rappresentato un cambiamento significativo, introducendolo a un calcio molto più tattico. Dopo undici anni trascorsi in Serie A, il difensore ha dichiarato di sentirsi quasi italiano, aggiungendo con un sorriso di trovarsi perfettamente a suo agio nel calcio italiano. Un percorso che, tra esperienze diverse e nuove sfide, continua a regalargli stimoli e motivazioni.

La preferenza dell’ex Lazio

L’olandese non ha nascosto il suo entusiasmo all’idea di sfidare una formazione della sua terra natale, lasciando intendere una chiara preferenza: “Mi dispiace per le squadre italiane che sono uscite, ma per me sarà bello tornare in Olanda. Se posso scegliere, preferirei il Feyenoord. È la squadra in cui sono cresciuto, lo stadio, i tifosi e tutto ciò che la circonda hanno un posto speciale nel mio cuore”.

