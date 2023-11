Champions League, i risultati delle italiane in questa serata europea: ecco come è andata ad Inter e Napoli contro Benfica e Real

Serata dai due volti quella per le italiane in Champions League. L’Inter, sotto 3-0 a fine primo tempo per via della tripletta di Joao Mario, rimonta nel secondo tempo e impatta per 3-3 in casa del Benfica già fuori.

Ko il Napoli, la cui qualificazione è ancora in bilico: gli azzurri vanno avanti a Madrid con Simeone, poi si scatenano i fuoriclasse degli spagnoli e il match si chiude sul 4-2.

