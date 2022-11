L’urna di Nyon è stata relativamente clemente con le italiani agli ottavi di Champions: ai quarti si può fare tris, l’ultima volta fu nel 2006

Il sorteggio degli ottavi di Champions è stato benevolo, mettendo di fronte alle italiane delle sfide equilibrate e non impossibili. La speranza adesso è di avere tre italiane ai quarti, cosa che non succede dalla stagione 2005/06.

In quella occasione furono sempre le due milanesi, Inter e Milan e al posto del Napoli la Juve. I rossoneri in quella stagione superarono il Lione ai quarti per uscire in semifinale contro il Barcellona, l’Inter uscì contro il Villarreal per la regola dei gol fuori casa e i bianconeri di Capello vennero eliminati dall’Arsenal, poi finalista.

L’articolo Champions League: l’Italia sogna 3 squadre ai quarti: non succede dal 2006 proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG