EMOZIONI DA INTERISTA – «Al di là di una semifinale, i derby è sempre bello giocarli e sono veramente contento di giocarmela contro il Milan al 100%. Sappiamo l’importanza di questo derby».

GRUPPO E MILAN– «Penso che il Milan abbia dimostrato di aver passato due turni difficili contr Napoli e Tottenham: sappiamo cosa ci aspetta domani. Vogliamo dimostrare il nostro valore come gruppo. Il Milan è una squadra che conosciamo bene e loro sono i campioni d’Italia in carica».

GOAL PESANTI – «Per me tutti i goal sono importanti, ma al di là del goal personale quello che tengo di più è la vittoria dell’Inter».

PRONOSTICI CHAMPIONS – «Sapevamo di avere un girone di Champions difficile sulla carta, ma abbiamo dimostrato di esserci meritati la semifinale».

RIVINCITA SUI ROSSONERI – «Passato tanto tempo da quella sfida dell’anno scorso. Noi pensiamo al presente e a fare un risultato positivo».

SUL DERBY DEL 2003 – «Ero a San Siro: non è stato un bel ricordo da tifoso interista. Pensare che prima ero sugli spalti e ora in campo è una grandissima emozioni per me».

CALABRIA – «Noi pensiamo a noi stessi pensando soprattutto a quella di domani e infine quella di ritorno. Con Calabria ci siamo affrontati molte volte nei derby, ma sarà ancora emozionante».

MEGAFONO SOTTO LA CURVA – «Nuovi cori? No, vengono in automatico e ci penserò».

CRESCITA PERSONALE – «Penso che i 6 goal e assist sia merito del gioco della squadra. Mi sento cresciuto fisicamente e mentalmente».

