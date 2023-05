L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Milan

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa verso Milan-Inter.

PARTITA EMOZIONANTE – «Partita emozionante e importante per società e tifosi: vogliamo affrontare questa partita nel migliori dei modi. Non è un derby, è il derby: sono abbastanza sereno perché ho visto i ragazzi lavorare molto concentrati, anche se tutte le partite sono molto difficili: anche quelle contro Barcellona e Porto. Vogliamo vivere questo sogno nel migliore dei modi».

ATTACCANTI – «Ci sono momenti per gli attaccanti dove mancava la concretizzazione. Ora per fortuna tutti sono tornati a segnare. Personalmente sono abbastanza tranquillo: sarebbe più grave non avere occasioni. Ha segnato Lukaku, Correa, Dzeko così come tutta la squadra. Ho libertà di scelta, staremo a vedere gli allenamenti».

SULLO SPIRITO – «Bisogna utilizzare domani sera testa e cuore e io non ho dubbi. Dobbiamo usare molto la testa però sapendo che è una gara che si giocherà in 180 minuti. Noi sappiamo che con cuore e testa per fare un passo importante con grandissima corsa e determinazione».

APPROCCIO PARTITA – «Di Derby ne abbiamo fatti ben 7 tra campionato e coppe varie. Chiaro che ci sono derby che ci possono dare spunti importanti, anche se ogni partita è sempre a parte: ci saranno momenti dove l’Inter sarà più difensiva o più offensiva. Sarà una partita anche ricca di sacrifici. Siamo stati anche molto bravi negli approcci partita».

INDISPONIBILI- «A centrocampo e in attacco ho avuto molta possibilità di scegliere e visto l’infortunio di Gosens dobbiamo valutare molte cose: spero anche di recuperare D’Ambrosio visto che può fare il quinto in difesa».

DERBY DI ROMA E MILANO – «A Roma li ho giocati sia da calciatore che da allenatore. A Milano è un derby molto sentito come a Roma».

LUKAKU E BROZOVIC– «Romelu Lukaku è un giocatore molto importante per noi. Si è infortunato, sta segnando con frequenza ed è un attaccante in più per noi: così come Brozovic che ci sta aiutando molto».

L’articolo Champions League Milan-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG