L’esterno dell’Inter Federico Dimarco ha parlato così alla vigilia della sfida di Champions contro il Milan

Le parole di Federico Dimarco a Inter TV su quella che sarà Milan-Inter.

LE PAROLE – «Come si gestisce la tensione? In tanti modi, non è facile ma la squadra si sta allenando bene e cercheremo di fare una grande partita. Per riscrivere la testa ci vogliono testa e cuore, vale per noi e per il Milan. Domani sarà una bella partita. Mi sento cresciuto a livello psicologico. Quando giochi tante partite importanti guadagni fiducia e autostima, credo che questo mi abbia aiutato».

L’articolo Champions League, Dimarco a Inter TV: «Fiducia e testa per battere il Milan» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG