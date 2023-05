L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha ancora rilasciato qualche dichiarazione sul derby di Champions Milan-Inter

Le parole di Simone Inzaghi a Sky Sport su quella che sarà Milan-Inter.

LE PAROLE – «Assolutamente no, ma non ci nascondiamo e sappiamo cosa vorrebbe dire andare avanti. Il nostro focus è sulla partita di domani, quando dovremo usare cuore e testa. Sul cuore non ho alcun dubbio, sulla testa dovremo essere bravi ad utilizzarla nel migliore dei modi perché dovremo essere pronti a contrastare gli imprevisti che ci saranno e ricordare che è una sfida che si decide su 180 minuti»

