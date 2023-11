Si è conclusa la quinta giornata di Champions League 2023-24. Pari in rimonta per l’Inter, sconfitto invece il Napoli

Serata grigia. Si è conclusa la quinta giornata di Champions League 2023-24. Pari in rimonta per l’Inter contro il Benfica, sconfitto invece il Napoli:

le due italiane, avversarie del Milan in Serie A, hanno chiuso entrambe i primi tempi in svantaggio. Nella ripresa i neroazzurri hanno completato la rimonta rispondendo alla tripletta dell’ex Joao Mario. Solo illusorio invece il pari di Anguissa per i partenopei che poi subisce i gol di Paz e Joselu per il 4-2 finale.

The post Champions League: Napoli KO contro il Real, pari in rimonta per l’Inter appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG