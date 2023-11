I big del Milan fanno gola ai top club europei. In tal senso il Psg ha messo nel mirino Theo Hernandez già per gennaio

come riportato da Calciomercato.it il terzino è mirino del club di Luis Enrique già per la sessione invernale. Il prezzo dei rossoneri non è inferiore agli 80 milioni per il proprio gioiello.

Theo Hernandez via dal Milan? Il Psg studia il colpo per gennaio

