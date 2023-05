I nerazzurri ora si rituffano sul campionato prima di pensare di affrontare una finale da sfavoriti.

La Gazzetta dello Sport pensa già alla finale di Champions League non dando l’Inter per spacciata contro il Manchester City: la pressione potrebbe giocare un bruttissimo scherzo a Guardiola ed a tutti i giocatori. Il tecnico non ha ancora vinto la coppa dalle grandi orecchie nonostante campagne acquisti miliardarie, lo spagnolo dovrà fare il pompiere mantenendo altissima la concentrazione del suo gruppo.

Simone Inzaghi

D’altronde la storia ha giocato visto trionfare gli sfavoriti in diverse finali: si pensi ad Amburgo-Juventus 1-0 o a Milan-Barcellona 4-0 (Guardiola era in campo nei catalani). L’Inter dovrà sapere esattamente cosa fare per tutta la durata della gara e dovrà difendersi sempre da squadra. In ogni caso, considerati i pronostici, nessuno potrà dir nulla ai nerazzurri in caso di sconfitta di misura.

