Indicazioni da parte del club partenopeo per i tifosi che assisteranno al match tra Napoli ed Inter dallo stadio Maradona

Domani alle 18:00 la sfida tra Napoli ed Inter valida per il trentaseiesimo turno di Serie A: questo il comunicato del club partenopeo rivolto ai tifosi che assisteranno al match dallo stadio Maradona.

«In occasione della gara di Campionato contro la squadra dell’Inter, in programma domani alle ore 18:00, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 15:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

Si raccomanda di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali di vendita ufficiali. La SSC Napoli declina ogni responsabilità in caso di acquisto di tagliandi contraffatti. Al fine di arginare il fenomeno della contraffazione dei biglietti, peraltro, la SSC Napoli comunica che, anche in vista delle prossime gare, verranno intensificati i controlli di sicurezza ai varchi d’accesso dello stadio. Si ricorda che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità, unitamente al titolo di accesso».

L’articolo Napoli-Inter, indicazioni e raccomandazioni per i tifosi: l’orario d’apertura dei cancelli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG