Il Manchester City, prossimo avversario dell’Inter in finale di Champions League, è campione d’Inghilterra grazie alla sconfitta dell’Arsenal

Il Manchester City ha vinto la Premier League per la nona volta nella sua storia. La matematica del titolo è arrivata oggi dopo la sconfitta rimediata dall’Arsenal contro il Nottingham Forest per 1 a 0.

La squadra di Pep Guardiola potrebbe fare il Triplete in caso di vittoria in finale di FA Cup contro il Manchester United e vittoria in finale di Champions League contro l’Inter.

L’articolo Il Manchester City è campione d’Inghilterra: contro l’Inter per il Triplete proviene da Inter News 24.

