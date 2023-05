Romelu Lukaku viaggia verso una maglia da titolare per Napoli-Inter: queste alcune statistiche riguardanti l’attaccante belga

Questi i numeri di Romelu Lukaku con l’Inter in stagione e nella sua carriera contro il Napoli. Il belga dovrebbe partire da titolare nel match di domani al fianco di Correa.

Su inter.it si legge: «INARRESTABILE BIG ROM – Romelu Lukaku ha realizzato 3 gol in cinque sfide contro il Napoli in Serie A: l’ultimo risale al 16 dicembre 2020, in un match vinto dall’Inter a San Siro per 1-0. A partire da inizio aprile Lukaku è il giocatore che è stato coinvolto in più reti in campionato: nove (5 gol e 4 assist). L’attaccante belga è seguito proprio dal suo compagno di reparto Lautaro Martínez, che ha realizzato 6 gol e servito 2 assist».

L'articolo Inter, Lukaku è inarrestabile: i suoi numeri in vista della sfida contro il Napoli proviene da Inter News 24.

