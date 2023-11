Il KO contro il Dortmund ha compromesso la qualificazione agli ottavi di finale del Milan. Senza sarebbe un danno anche economico

Un’ eliminazione che può costare caro. Il KO contro il Dortmund ha compromesso la qualificazione agli ottavi di finale del Milan. Senza sarebbe un danno anche economico:

come riportato da Calciomercato.com ad oggi, nell’attuale Champions League, il club rossonero ha incassato in totale 20,3 milioni di euro per i risultati. Nel dettaglio 15,64 di partecipazione ai gironi e altri 4,66 per la vittoria sul PSG e i due pareggi con Newcastle e Borussia Dortmund. Il conteggio può arrivare sino a un massimo di 23,1 milioni di euro (in caso di successo al St. james’ Park, ma di eliminazione). Il paragone porta a una differenza di più di 100 milioni di euro.

